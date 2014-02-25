Гостиницы и отели Приморья могут пройти добровольную классификацию до конца года

В России подписан закон, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц и административной ответственности за ее отсутствие. Планируется, что нововведение вступит в силу в январе 2019 года, а до этого гостиницы и отели края могут пройти добровольную сертификацию. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как рассказала эксперт ООО «Приморский центр сертификации» Ольга Пампушина, после вступления закона в силу российским гостиницам в обязательном порядке будут присваивать категории – без свидетельства о качестве услуг отели не смогут принимать постояльцев. С января по июль 2019 года процедуру классификации должны будут пройти отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года – гостиницы, имеющие более 15 номеров, с 1 января 2021 года – абсолютно все гостиницы страны.

«Вводится обязательная классификация для того, чтобы информировать потенциальных клиентов о возможностях отелей и гостиниц, в которых они собираются проживать. Сведения о “звездности” средств размещения будут находиться в общем доступе после прохождения ими обязательной классификации», – сообщила эксперт.

Однако подготовиться и пройти сертификацию в добровольном порядке отели и гостиницы Приморья могут уже сейчас. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию, которая имеет свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения. Аккредитованная организация должна иметь трех сертифицированных экспертов с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии». Сведения об аккредитованных организациях, экспертах и классифицированных объектах размещены в электронной системе федерального перечня туристских объектов.

По мнению директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, прохождение добровольной классификации позволит средствам размещения оценить свои возможности, исправить ошибки и успешно подготовиться к обязательной сертификации.

«Туристское сообщество Приморского края несколько раз выходило с инициативой о введении обязательной сертификации гостиниц и аналогичных средств размещения, поэтому для нас ее введение – это долгожданное решение. Это понятный механизм, который приведет к упорядочиванию данной сферы туризма», – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, федеральный закон об обязательной классификации объектов туристской индустрии (гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей) в России подписан в феврале 2018 года и вступает в силу с января 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]