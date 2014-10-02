В Приморье мать довела до смерти своего маленького ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По версии следствия, обвиняемая жестоко обращалась со своим ребёнком 2016 года рождения. С момента рождения ребёнка и до апреля 2018 года она сменила несколько адресов проживания в городе Артеме, плохо кормила его, не в полном объёме выполняла санитарно-гигиенические нормы и не принимала меры, направленные на проведение медицинского обследования и лечение. В результате этого у ребёнка развилось несколько тяжёлых заболеваний и 13 апреля 2018 года он доставлен больницу в тяжёлом состоянии, где умер», - сообщает «Вестям: Приморье» Аврора Римская, старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]