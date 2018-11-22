Застрявшее на ремонтном заводе в КНР судно "Нептун" покинет порт в конце недели

Теплоход "Нептун" российской компании "Гудзон" сможет покинуть судоремонтный завод в китайском порту Наньтун, где он находился последние полгода, в конце текущей недели, так как конфликтная ситуация с руководством завода разрешена, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.



Ранее сообщалось, что судоремонтный завод в Наньтуне (провинция Цзянсу, Китай) отказался выполнить свои обязательства по контракту на ремонт "Нептуна". В качестве причины руководство предприятия называло включение судов "Гудзона" в санкционный список минфина США по КНДР. По информации дипломатов, ремонт начался в марте и, согласно контракту, должен был быть завершен в течение 25 дней. В октябре завод потребовал оплаты за фактически выполненные работы.

В компании сообщили, что с просьбой помочь в ситуации руководство "Гудзона" обратилось к российским дипломатам в Китае и в правительство РФ. "После этого вроде бы и удалось договориться с китайскими судоремонтниками, и теперь теплоход "Нептун" может свободно покинуть завод и выйти в рейс в конце этой недели", - говорится в сообщении компании.

Как ранее сообщал заместитель генерального директора "Гудзона" Валерий Улискин, ремонт теплохода не был доведен до конца, так что компании в любом случае придется искать новое место, где можно будет закончить все запланированные работы.

В августе министерство финансов США объявило о расширении санкционных списков, в которые вошла в том числе компания "Гудзон". По мнению властей США, ее суда причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В сентябре-октябре у судов "Гудзона" возникали проблемы с заходом в южнокорейские порты.

По данным генерального консульства РФ в Шанхае, в случае с "Нептуном" речь идет об исключительно хозяйственном споре, а "санкционная риторика в переговорном процессе двух компаний полностью отсутствует".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]