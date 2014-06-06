В Приморье директор компании пытался подкупить судебного пристава, чтобы не выплачивать зарплату работникам

В 2018 году в Приморье пресечено две попытки подкупа должностного лица.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю, исполнительный директор ООО "Стафф-ДВ" планировал избежать ответственности за невыплату зарплаты работникам компании путем подкупа судебного пристава отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районам г. Владивостока. В отношении взяткодателя следователем СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, а юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде денежного штрафа в размере полумиллиона рублей.

Летом этого года уроженец Средней Азии предложил судебному приставу денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей для того, чтобы избежать своего размещения в Центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по г. Артем и дальнейшего выдворения на родину. Суд признал иностранного гражданина виновным и назначил ему наказание в виде денежного штрафа в размере 7000 рублей.

Кроме того, продолжается расследование уголовного дела по даче взятки в особо крупном размере. В 2017 году следователем районного отдела краевого следственного управления СК РФ по результатам рассмотрения материалов УФСБ России по Приморскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 291, 291.1 УК РФ, в отношении жителей Приморья, склонявших государственного гражданского служащего УФССП России по Приморскому краю к получению взятки в размере нескольких миллионов рублей.

Законодательством РФ за дачу взятки должностному лицу предусмотрена уголовная ответственность по ст. 291 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с крупным штрафом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]