В Находке в активной фазе реализуются проекты победителей конкурсов президентских грантов. Инициативу благотворительного фонда «Ника», спортивного клуба «Кимура» и молодежной краеведческой общественной организации «Клио» поддержала администрация городского округа.

Необычную школу открыл благотворительный фонд «Ника», ставший одним из победителей конкурса президентских грантов 2018 года. Главная задача проекта — социализация представителей старшего поколения, вовлечение пенсионеров в общественную и культурную жизнь города, организация интересного досуга. Для реализации проекта фонду «Ника» в безвозмездное пользование администрация города выделила помещение. 3 сентября школа «Активный пенсионер» приняла первых учеников.

Оксана Володина, президент благотворительного фонда «Ника» г. Находка: «Сейчас мы реализуем основной этап этого проекта. С сентября мы запустили нашу школу. Открыли двери нашей необычной школы. Занятия у нас проходят по различным направлениям — это компьютерная грамотность, мы обучаем наших пенсионеров».

Ольга Рейзвих, учащаяся школы «Активный пенсионер» г. Находка: «Хотела узнать про компьютер побольше. Вот, первый месяц занимаюсь компьютером. Еще ходим на лечебную физкультуру».

Еще в программе обучения школы уроки «Здоровья» занятия в творческой мастерской и танцевальная гимнастика.

Виктория Трухан, тренер по фитнесу школы «Активный пенсионер» г. Находка: «За этот период они поправляют свое здоровье, улучшают свое настроение. Меняют даже образ жизни».

Екатерина Кожемяченко, учащаяся школы «Активный пенсионер» г. Находка: «Женщины такие молодцы, в таком возрасте они ходят оздоравливаются. Вы посмотрите на их улыбчивые лица!»

Спортивный клуб «Кимура» также приступил к реализации проекта. Физическое развитие и социализация детей-сирот и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, — главная цель. У тренеров клуба уже есть опыт работы с ребятами из интерната, среди которых трое стали чемпионами, пятеро — призерами городского округа по дзюдо. Бесплатные спортивные занятия с детьми проводятся на базе реабилитационного центра «Альбатрос» и коррекционной школы-интерната.

Светлана Ким, президент спортивного клуба автономной не коммерческой организации «Кимура» г. Находка: «Хотим, чтобы большее количество детей начинало заниматься. И, соответственно, чтобы общественность обратила внимание на этих детей, что эти дети обучаемые, целеустремленные. Просто замечательные».

Молодежная краеведческая общественная организация «Клио», получившая поддержку Фонда президентских грантов, реализует проект «Переселенцы». Уже построена музей-усадьба середины XIX века. Главная цель проекта — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также сформировать интерес к истории освоения родного края, деревенскому быту и жизни переселенцев середины

Василий Анохин, руководитель молодёжной краеведческой общественной организации «Клио» г. Находка: «У нас здесь уже прошел краевой фестиваль юных археологов и краеведов. Приезжали ребята из Фокино, Уссурийска. Сейчас ждем гостей из Партизанска».

Как рассказали в отделе по связям с общественностью администрации Находкинского городского округа, в этом году общественные организации проявили высокую активность в проектной деятельности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]