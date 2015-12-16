Почти 2 кг конопли хранил приморец у себя дома
Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» пресечена противоправная деятельность 49-летнего местного жителя, занимавшегося незаконным хранением наркотических средств.
В ходе осмотра жилища в картонной коробке полицейскими обнаружены листья и кусты растений конопли. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Изъятое направлена на экспертизу. Криминалистическое исследование показало, что вещество является наркотическим средством – частями наркосодержащего растения конопля (рода Cannabis). Общая масса изъятого составила 1,6 килограмма, что квалифицируется как крупный размер.
Правонарушитель доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, пояснив, что хранил растения конопли для собственного употребления без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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