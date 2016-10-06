На трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае изменена схема движения

На трассе А-370 рабочие приступило к капитальному ремонту моста через реку Черниговка (567 км) на федеральной автомобильной дороге «Уссури» Хабаровск–Владивосток.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток», в связи с проведением работ движение транспорта будет идти по объездной дороге.

В настоящее время ведется демонтаж пролетных строений моста. Планируемый срок завершения капитального ремонта – конец августа 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]