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На трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае изменена схема движения

На трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае изменена схема движения

Фото: горкомхоз

На трассе А-370 рабочие приступило к капитальному ремонту моста через реку Черниговка (567 км) на федеральной автомобильной дороге «Уссури» Хабаровск–Владивосток.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток», в связи с проведением работ движение транспорта будет идти по объездной дороге.

В настоящее время ведется демонтаж пролетных строений моста. Планируемый срок завершения капитального ремонта – конец августа 2019 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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