На трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае изменена схема движения
На трассе А-370 рабочие приступило к капитальному ремонту моста через реку Черниговка (567 км) на федеральной автомобильной дороге «Уссури» Хабаровск–Владивосток.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток», в связи с проведением работ движение транспорта будет идти по объездной дороге.
В настоящее время ведется демонтаж пролетных строений моста. Планируемый срок завершения капитального ремонта – конец августа 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.10.2018 Олег Кожемяко назвал предварительную причину обрушения моста через р.Осиновка в Приморье
-
28.08.2018 Дорожники восстановили полноценное движение на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае
-
18.08.2018 Проезд по трассе Владивосток-Находка восстановили в Приморье (фото)
-
13.04.2018 Началось строительство моста через реку Литовка на дороге Артем – Находка – порт Восточный
-
25.05.2017 Пропускная способность участка трассы А-370 «Уссури» увеличится вдвое
-
06.10.2016 На участках трассы А-370 «Уссури» в Приморье закрыли два съезда
Добавить комментарий