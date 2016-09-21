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Водитель автобуса, врезавшегося в опорную стену во Владивостоке, привлечен к ответственности

Водитель автобуса, врезавшегося в опорную стену во Владивостоке, привлечен к ответственности

Фото: УМВД по ПК

Водителя автобуса, совершившего ДТП в Ленинском районе Владивостока, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее сообщалось, что 56-летний водитель пассажирского автобуса марки Шенлонг, двигаясь со стороны улицы Гоголя в направлении Суханова, совершил наезд на препятствие (опорную стену с правой стороны дороги).

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС.

В автобусе находились 28 человек, среди них 18 несовершеннолетних. Танцевальный коллектив из города Уссурийска направлялся в Приморскую краевую филармонию. Пострадавших нет. 

В отношении водителя автобуса составлены административные материалы по части 2 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной  системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда), а также по части 4 статьи 12.23 КоАП РФ (Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами).

За нарушение правил перевозки людей мужчину привлекут к ответственности в виде административного штрафа.

Автобус помещен на стоянку временного задержания транспортных средств.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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