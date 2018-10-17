Дмитрий Медведев отменил обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» для дальневосточников

Обязательную установку кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» отменили для Дальнего Востока. Новый порядок ввоза подержанных автомобилей утвердил председатель правительства Дмитрий Медведев. Пока что мера это временная — на один год — но в будущем должна стать постоянной.

Подержанные праворульные машины можно будет ввозить на территорию Дальнего Востока без установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Недовольство автомобилистов края системой «экстренного реагирования при авариях» вынес на уровень правительства Олег Кожемяко. В итоге дальневосточники получили послабления.

Олег Кожемяко, врио губернатора Приморского края: «С 27 числа эта мера будет отменена. Каждый гражданин получит право сам выбирать, устанавливать ему эту кнопку или не устанавливать. В общем-то я считаю, что это очень хорошо — инициатива граждан услышана».

С 1 января прошлого года все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, обязали оборудовать умной «тревожной кнопкой», которая автоматически может понять, что произошло ДТП. Такие новшества однако вызвали бурное возмущение именно в нашем крае. Тогда до конца не было понятно: как подключить к «ГЛОНАССУ» восточные иномарки и будет ли работать система у нас. Даже когда основные технические сложности удалось решить, цена «новой ЭРЫ» вызывала непонимание.

Роман Султанов, руководитель компании «Таможенный портал»:

- Мы бы хотели, чтобы люди экономили деньги на покупке автомобилей.

- То есть это все-таки закладывается в стоимость?

- Обязательно, конечно! До 10 % от стоимости автомобиля может доходить стоимость кнопки.

Роман Султанов, как таможенный брокер, понимает механизмы нового порядка по ввозу в страну подержанных авто. Документ рассчитан на физических лиц: он позволяет за год ввести на территорию Дальневосточного округа одно транспортное средство без установки системы экстренного реагирования. При этом, как утверждает Роман, такое авто можно будет без проблем перепродать жителям центра России и даже Москвы — после первоначальной регистрации «ЭРА-ГЛОНАСС» устанавливать уже не нужно.

- Я больше, чем уверена, что кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» у нас не работает. По крайней мере, большинство случаев таких, что при нажатии помощь не приезжает людям.

- Люди не богатые, прямо скажем, берут машины с японского рынка внутреннего, поэтому, конечно, 30 тыс. рублей — это не малые деньги для каждого кармана.

Важно отметить, что новый порядок ввоза на Дальнем Востоке будет действовать год — пока что это пилотный проект. На сегодня глава правительства поручил таможенной службе, МВД, Минпромторгу и другим ведомствам обеспечить применение временного порядка. Тем временем Олег Кожемяко будет добивать отмены «ЭРА-ГЛОНАСС» на постоянной основе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]