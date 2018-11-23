Новости Спорт Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 07:48
  0

Матч приморских и китайских баскетболисток прервали из потасовки

Матч приморских и китайских баскетболисток прервали из потасовки

Фото: @dvfu_basket_girls

Матч владивостокской женской команды «Спартак-Приморье» и команды Даляньского технологического университета, который проходил в китайском городе Хайлунь в рамках турнира «Кубок северных территорий», прервали из-за потасовки. Об этом говорится в инстаграме российской команды.

«Некачественное судейство в сочетании с жёсткой игрой китайской команды привело к напряжённой обстановке. За две минуты до конца встречи образовалась потасовка, в ходе которой тренер Даляня проявил неспортивное поведение по отношению к игрокам нашей команды. Андрей Васильевич Терёхин (тренер команды «Спартак-Приморье» — прим.) принял решение покинуть площадку, так что игра остановилась на счёте 57:50 в пользу Китая», — говорится в сообщении.

В приморской команде надеются, что конфликт будет урегулирован.

Ранее «Спартак-Приморье» дважды победил команду Шанхайского университета (52:43 и 70:53) и Даляньского технологического университета (50:37), уступил сборной Цзилиньского университета (47:53)

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря