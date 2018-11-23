Матч приморских и китайских баскетболисток прервали из потасовки
Матч владивостокской женской команды «Спартак-Приморье» и команды Даляньского технологического университета, который проходил в китайском городе Хайлунь в рамках турнира «Кубок северных территорий», прервали из-за потасовки. Об этом говорится в инстаграме российской команды.
«Некачественное судейство в сочетании с жёсткой игрой китайской команды привело к напряжённой обстановке. За две минуты до конца встречи образовалась потасовка, в ходе которой тренер Даляня проявил неспортивное поведение по отношению к игрокам нашей команды. Андрей Васильевич Терёхин (тренер команды «Спартак-Приморье» — прим.) принял решение покинуть площадку, так что игра остановилась на счёте 57:50 в пользу Китая», — говорится в сообщении.
В приморской команде надеются, что конфликт будет урегулирован.
Ранее «Спартак-Приморье» дважды победил команду Шанхайского университета (52:43 и 70:53) и Даляньского технологического университета (50:37), уступил сборной Цзилиньского университета (47:53)
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.09.2016 Баскетболисты приморского «Спартака» одержали первую победу в Кубке Сибири и Дальнего Востока
-
09.04.2017 "Спартак-Приморье" потерпел поражение в первой игре полуфинальной серии с "Университетом-Югрой"
-
06.02.2015 «Спартак-Приморье» победой завершил домашнюю серию игр
-
08.12.2014 «Спартак-Приморье» уступил «Уралу»
-
26.02.2015 «Спартак-Приморье» стал единоличным лидером чемпионата ДФО по баскетболу
-
13.09.2016 Женская команда «Спартак-Приморье» - чемпион России!
Добавить комментарий