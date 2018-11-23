Матч приморских и китайских баскетболисток прервали из потасовки

Матч владивостокской женской команды «Спартак-Приморье» и команды Даляньского технологического университета, который проходил в китайском городе Хайлунь в рамках турнира «Кубок северных территорий», прервали из-за потасовки. Об этом говорится в инстаграме российской команды.

«Некачественное судейство в сочетании с жёсткой игрой китайской команды привело к напряжённой обстановке. За две минуты до конца встречи образовалась потасовка, в ходе которой тренер Даляня проявил неспортивное поведение по отношению к игрокам нашей команды. Андрей Васильевич Терёхин (тренер команды «Спартак-Приморье» — прим.) принял решение покинуть площадку, так что игра остановилась на счёте 57:50 в пользу Китая», — говорится в сообщении.

В приморской команде надеются, что конфликт будет урегулирован.

Ранее «Спартак-Приморье» дважды победил команду Шанхайского университета (52:43 и 70:53) и Даляньского технологического университета (50:37), уступил сборной Цзилиньского университета (47:53)

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]