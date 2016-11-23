В пятницу почти сотня владивостокских домов останется без света
23 ноября во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 96 домах города.
Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Стрелковая ул., 46, 50;
Борисенко ул., 102;
Баляева ул., 21, 23;
Днепровская ул., 23а, 25, 39, 40, 41, 43, 45, 51;
Днепровский пер., 7;
Камская ул., 10, 16, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 8, 81;
Южная 3-я ул., 3, 4, 5, 6;
Александровича ул., 20, 20г, 20е, 20-б, 20д;
Восточная 2-я ул., 11, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 7, 9, 9а, 32а, 9-б;
Двенадцатая ул., 6, 7, 8, 9;
Ломаная ул., 17, 19, 21;
Плеханова ул., 1, 2, 2в, 6, 9, 2д;
Таежная ул., 12, 16, 20, 26, 28, 30;
Тринадцатая ул., 4, 6;
Шоссейная 2-я ул., 19, 19а;
Юности ул., 7;
Барсовая ул., 22, 26;
Минеральная ул., 2д;
Встречная 3-я ул., 1.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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