Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:41
  0

В пятницу почти сотня владивостокских домов останется без света

В пятницу почти сотня владивостокских домов останется без света

23 ноября во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 96 домах города.

Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

Стрелковая ул., 46, 50;

Борисенко ул., 102;

Баляева ул., 21, 23;

Днепровская ул., 23а, 25, 39, 40, 41, 43, 45, 51;

Днепровский пер., 7;

Камская ул., 10, 16, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 8, 81;

Южная 3-я ул., 3, 4, 5, 6;

Александровича ул., 20, 20г, 20е, 20-б, 20д;

Восточная 2-я ул., 11, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 7, 9, 9а, 32а, 9-б;

Двенадцатая ул., 6, 7, 8, 9;

Ломаная ул., 17, 19, 21;

Плеханова ул., 1, 2, 2в, 6, 9, 2д;

Таежная ул., 12, 16, 20, 26, 28, 30;

Тринадцатая ул., 4, 6;

Шоссейная 2-я ул., 19, 19а;

Юности ул., 7;

Барсовая ул., 22, 26;

Минеральная ул., 2д;

Встречная 3-я ул., 1.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря