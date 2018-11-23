На острове Попова спасли замерзающего краснокнижного аиста

Аиста без ноги спасли на острове Попова. Обессиленная птица упала на территории одного из частных домов. Сейчас аист живет в Сафари-парке, ест рыбу и готовится к переезду в большой вольер.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, покалеченного дальневосточного аиста на острове Попова нашли ветеринары городской станции по борьбе с болезнями животных.

«У нас были плановые мероприятия по обработке коров, и мы поехали на остров Попова в частный сектор. Люди нам рассказали, что утром к ним в огород упала птица и они не знают, что с ней делать. Я ее осмотрел, оказалось, что это аист. Перспективы у птицы были такие − либо умереть в сарае, либо поехать с нами на станцию. Птица была обморожена, еще буквально 5-6 часов, и аист бы просто замерз насмерть. Поэтому мы решили забрать его с собой», − рассказал ветеринарный врач КГБУ «Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Илья Медведев.

Аиста укутали в одеяло и перевязали клюв, чтобы не клевался. Когда ветеринары закончили работу, аист уже отогрелся в машине. Специалисты отвезли его в клинику во Владивостоке и оказали первую помощь − обработали от паразитов пероедов. Как оказалось, у аиста повреждены крылья от падения, кроме того, у него нет правой ноги.

«Судя по характеру раны, он потерял конечность где-то в начале лета. Летом он мог жить на одной ноге, серьезно ему это не мешало. Аисты переминаются с ноги на ногу, а так как сейчас стало холодать, у него не было такой возможности. Я думаю, что он просто замерз, ослаб, не мог охотиться в таком состоянии, и перелететь в более теплые места ему просто не хватило сил. При каких обстоятельствах он потерял лапу − непонятно. На нападение хищника не похоже, может быть, постарались "добрые" люди», − рассказывает Илья Медведев.

Ветеринары обратились в Сафари-парк, где согласились принять аиста. Первые несколько дней птицу приходилось кормить насильно, но сейчас аист уже ест самостоятельно. Кормят его мелкой рыбой, которую он может проглотить целиком: навагой, минтаем, корюшкой. Дополнительно птице делают витаминные инъекции и обрабатывают раны. В течение трех недель аист будет находиться в карантине, а после переедет в просторный вольер на зимовку. Сможет ли краснокнижная птица отправиться в дикую природу, пока неизвестно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]