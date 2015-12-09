Во Владивостоке маршруты автобусов № 31к и 79 в тестовом режиме продлят до Сочинской

С 23 ноября во Владивостоке в тестовом режиме изменится схема движения двух автобусных маршрутов: № 31к «Луговая – Фадеева – Патрокл» и № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – Черемуховая – ТЦ «Изумруд» продлят до Сочинской. Тестировать маршрут будут два месяца.

Как сообщает "Вести: Приомрье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, схема движения изменена в целях оптимизации маршрутной сети, изучения пассажиропотока, а также повышения транспортной доступности жителей Сочинской, где уже обустроены два остановочных пункта «Сочинская, 5» и «Сочинская, 15».

В администрации Владивостока подчеркивают, что горожане сами могут определить, оставлять схему маршрута прежней или использовать новую. Решение об этом, после изучения мнения пассажиров, будет принято 22 января 2019 года.

Свои пожелания можно направлять:

1) в управление транспорта по тел. 261-43-34, 261-41-03;

2) в управление транспорта на e-mail transport@vlc.ru;

3) в интернет-приемную администрацию города http://www.vlc.ru/reception/internetreception;

4) на WhatsApp-номер администрации 8-914-703-00-11.

Напомним, несколько дней назад во Владивостоке также был продлен автобусный маршрут № 1. В тестовом режиме сроком на 60 дней (до 16 января) автобусы ходят до «Спутника». А 5 ноября изменилась схема движения автобусов, следующих по маршруту № 95 «Снеговая Падь – Тухачевского - Суханова». Маршрут на два месяца продлён до улицы Адмирала Смирнова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]