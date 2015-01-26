В Приморье к длительному сроку лишения свободы приговорен житель Сахалина за убийство своей возлюбленной и ее знакомого
Приморским краевым судом вынесен приговор жителю Сахалинской области, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти), ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, преступление совершено 30 декабря 2017 года в районе Площади Ленина в г. Артеме Приморского края.
Действуя на почве личных неприязненных отношений, вызванных чувством ревности, фигурант убил свою бывшую девушку, 1990 г.р. и ее знакомого.
Используя заранее приготовленный нож, он сначала напал на молодого человека, нанеся ему не менее 4-х ударов ножом по телу, от которых наступила смерть потерпевшего. Затем догнал девушку, пытавшуюся скрыться от него, и нанес ей множественные ножевые ранения, которые стали для нее смертельными.
Кроме этого, он угрожал убийством прохожему и применением насилия участковому уполномоченному полиции отдела участковых, которые пытались пресечь действия злоумышленника в момент нападения на потерпевшую.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшей о взыскании с осужденного 3 млн рублей в счет возмещении морального вреда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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