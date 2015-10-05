Глобальная температура минувшего октября – вторая среди самых высоких

Климатологи из Национальных центров NOAA по экологической информации подвели итоги октября. Согласно их анализу, минувший октябрь стал вторым самым теплым за историю наблюдений. Период с начала года (январь-ноябрь) занимает четвертую строчку в рейтинге самых теплых.

Ученые отмечают, что 10 самых теплых октябрей отмечались с 2003 года, а последние пять октябрей (2014-2018 гг.) – самые теплые.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примгидромет, средняя глобальная температура в октябре была на 0,86°С выше среднего значения в 20-м веке - 13,94°С. Это была вторая по величине температура за октябрь в 139-летней истории (1880-2018).

Средняя глобальная температура с начала года (период январь-октябрь) на 0,77°С превысила среднее значение 14,11°С. Это четвертый по величине показатель за период с января по октябрь. Для Европы этот период самый теплый за историю наблюдений (с 1910 года), его средняя температура на 1,84°С выше средней.

Рекордным теплом в октябре выделялись части Атлантического и Индийского океанов, Аляски, Берингова и Баренцева морей, России, Австралии и Центральной Африки.

В полярных областях покрытие морским льдом по-прежнему меньше среднего. Средняя за октябрь площадь морского льда в Арктике на 27,4 % ниже среднего показателя 1981-2010 гг. Она третья среди самых малых. Протяженность морского льда Антарктики была на 2,4 % меньше средней, она четвертая самая малая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]