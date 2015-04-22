Виновник массового ДТП во Владивостоке отправлен под арест

20 ноября 2018 года экипаж ДПС ГИБДД города Владивостока обеспечивал безопасность дорожного движения на маршруте патрулирования в Первомайском районе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по г. Владивостоку, в районе дома № 2а по улице Катерная водитель автомашины "Тойота Хайс" проигнорировал законное требование сотрудников полиции, не остановив автомобиль. Инспекторы ДПС начали преследование данной автомашины. В районе дома №4 по улице 50 лет ВЛКСМ водитель совершил столкновение с тремя припаркованными вдоль дороги автомашинами: "Тойота Карина", "Тойота Хайс", "Сузуки Свифт". В результате автоаварии пострадавших нет.

30-летний мужчина управлял автомашиной, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления транспортными средствами. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался.

В отношении гражданина составлены административные материалы по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства, не имеющего права управления транспортным средством, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановки транспортного средства). Со слов водителя, он взял покататься припаркованный автомобиль, владельца не знает. Автомашина помещена на стоянку временного задержания транспортных средств.

Мировым судьей Первомайского района рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем, не имеющего права управления транспортным средством, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Водитель признан виновным. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Сотрудники Госавтоинспекции доставили мужчину в специальный приемник для отбывания административного ареста.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]