Генпрокуратура предупредила о недопустимости вылова косаток на Дальнем Востоке для продажи за рубеж

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман объявил предостережение руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова белух и косаток в 2019 году, сообщает Генпрокуратура.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости, ранее в Greenpeace России рассказали, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух нашли нарушения и со стороны Росрыболовства, и компаний, которые отловили животных.

"Заместителю министра сельского хозяйства Российской Федерации — руководителю Федерального агентства по рыболовству направлено предостережение о недопустимости нарушений закона при предоставлении прав вылова водных биологических ресурсов в культурно-просветительских целях в 2019 году. Также разъяснено, что в случае нарушений требований указанного законодательства будет рассмотрен вопрос о привлечении его к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.

Основанием для предостережения стали результаты прокурорской проверки информации о готовящемся вывозе за границу морских животных, добытых по разрешениям органов Росрыболовства в 2018 году в культурно-просветительских целях. Закон запрещает использование таких животных в коммерческой деятельности за пределами России.

"Однако приказами Росрыболовства в 2012-2018 годах права на добычу морских млекопитающих предоставлялись организациям, фактически осуществляющим продажу животных юридическим лицам КНР… Из представленных юридическими лицами в Росрыболовство заявок следует, что цель самостоятельного использования животных для организации культурно-просветительских, зрелищных мероприятий у них изначально отсутствовала", — сообщает Генпрокуратура.

Кроме того, по данным ГП, должностные лица Росрыболовства знали, что в 2017 году эти компании не смогли подтвердить статус организаций культуры и намерения использовать животных в культурно-просветительских целях. То есть при аналогичных условиях в 2017 году этим организациям отказали в вылове животных, а в 2018 году такие права Росрыболовство им предоставило.

Сейчас компании "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", "Белый кит" подали заявления в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования о получении разрешений на отправку животных в Китай. Таким образом, отмечает Генпрокуратура, компании могут продолжить противоправные действия, в том числе обратившись в Росрыболовство для получения разрешения на вылов косаток и белух в 2019 году.

Следователи ранее возбудили дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". По данным регионального СУСК, несколько юридических лиц выловили 12 косаток и 90 белух. Установлено, что 11 особей косаток являются детенышами и относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Также установлено, что 90 белух не достигли возраста половой зрелости, а 13 из них имеют возраст младше одного года, сообщал СК. Закон запрещает отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности.

Также сообщалось, что государственная экспертная комиссия Росприроднадзора по итогам экспертизы материалов общего допустимого улова белух и косаток в Охотском море на 2019 год отклонила прогноз и рекомендовала уменьшить объемы изъятия первого вида в пять раз, а второго — в два раза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]