"Следователь по особо важным делам" терроризирует приморцев

В Приморье участились случаи хищения денежных средств с использованием мобильной связи. Правоохранительные органы Приморья призывают граждан быть бдительными.

Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, чаще всего мошенники вводят в заблуждение пожилых людей. С начала года возбуждено 702 уголовных дела по фактам мошеннических действий в отношении данной категории лиц. Так, возбуждено более 250 уголовных дел, совершенных под предлогом “родственник в беде”, в 119 случаях гражданам причинен имущественный ущерб.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, мошенническая схема заключается в том, что на стационарный телефон человека поступает звонок от якобы родственника, который сообщает, что попал в ДТП (сбил человека), либо в драке причинил вред здоровью. Затем трубку берет «должностное лицо правоохранительных органов, представляется и просит передать денежные средства в определенной сумме для освобождения от уголовной ответственности «родственника». Неоднократно злоумышленник представлялся как Греков Игорь Николаевич, либо Никулин Дмитрий Александрович, следователем по особо важным делам.

Анализ совершения таких преступлений показывает, что потерпевшие, как правило, люди преклонного возраста, имеющие детей и внуков. Определенного выбора преступниками потерпевших нет, они действуют путем банального пошагового набора телефонных номеров. Как правило, звонки осуществляются из других регионов Российской Федерации.

Нагнетая серьезность обстановки (смерть человека, возможность привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления) и делая акцент на малое количество времени на принятие решения, преступники заставляют граждан перечислить денежные средства на номера телефонов, банковские карты, либо используют в качестве курьеров сотрудников таксомоторных компаний.

Мошенники стараются все время до момента передачи денег находиться на связи с потерпевшими, чтобы у него не было возможности связаться с родственником и прояснить ситуацию, а также посоветоваться с кем-нибудь из знакомых.

Чтобы не стать жертвами телефонных мошенников: гражданам, попавшим в подобную ситуацию в первую очередь необходимо убедиться в том, что именно их родственник находится на связи, задать ему вопросы личного характера, например, как зовут отца или мать, дату рождения, кличку кота, и прояснить вопрос о складывающейся ситуации. Если такой возможности нет, необходимо связаться с другими родственниками, проживающими совместно и сообщить им о данном звонке.

Помимо вымогательства денег за помощь родственникам с начала 2018 года возбуждено более десятка уголовных дел по фактам мошеннических действий под предлогом получения компенсации. Например, по приобретению медицинского оборудования, лекарственных средств, а также получения социальных выплат или компенсаций от действий известной пирамиды «МММ».

В течение длительного времени путем неоднократных звонков граждан, в основном пожилого возраста, вводят в заблуждение по поводу получения выплат, заставляя их переводить различные суммы денег, якобы, сначала за услуги курьера, затем следует страховая выплата, выплата за услуги юридического представителя. В результате потерпевший лишается очень крупной суммы денег.

Злоумышленники обладают хорошими коммуникативными средствами убеждения и вхождения в доверие, что зачастую сказывается на том, что жертва мошеннических действий долго остается в неведении, с надеждой на получение больших сумм компенсации.

Сотрудники правоохранительных органов призывают приморцев не поддаваться на уловки мошенников и обо всех подобных случаях сообщать в отделы полиции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]