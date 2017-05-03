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Мост в приморской Черниговке отремонтируют

Мост в приморской Черниговке отремонтируют

Фото: Администрация Приморского края

Сотрудники Примавтодора приступили к капитальному ремонту моста на федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск–Владивосток в районе поселка Черниговка. Планируемый срок завершения работ – конец августа 2019 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, в настоящий момент движение транспорта на данном участке переведено на временный объезд.

"Мы приступили к разбору конструкций старого моста, два пролета уже разобрали. Готовим площадку для забивки свай нового сооружения", – рассказали в компании Примавтодор.

Отметим, длина нового моста составит 84,48 метра, сооружение будет иметь две полосы для движения с покрытием асфальтобетон.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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