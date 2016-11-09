Минус на плюс: на выходных во Владивостоке потеплеет

Сегодня Приморье останется под влиянием гребня антициклона, который обусловит солнечную со слабым ветром погоду. Максимальные температуры сохранятся на уровне вчерашнего дня.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью синоптическая ситуация начнёт меняться. Гребень антициклона переместится на восток края, а над западной половиной края атмосферное давление будет падать. Обойдётся без осадков. В нижней тропосфере ветер с северо-западного поменяется на западный, на Приморье станет поступать более тёплая воздушная масса. Ночью морозы ослабеют: −9…−15 °C, в горных районах до −24 °C, на южном побережье −2…−8 °C.

Завтра днём потепление продолжится, максимальные температуры повысятся на 3–6 градусов, на юге края оттепели до +5 °C. На большей территории без осадков. Лишь на юг края окажется в зоне влияния атмосферного фронта, который будет смещаться над акваторией Японского фронта. Здесь могут пройти небольшие осадки.

В воскресенье в основном без осадков, только ночью на юге кое-где может сохраниться небольшой снег. Потепление продолжится. Ночью 0…−9 °C, в горных районах до −16 °C. Днём в большинстве районов положительные значения температур, 0…+8 °C, на северо-востоке до −4 °C.

Во Владивостоке сегодня сохранится солнечная и морозная погода. Во второй половине дня температура воздуха повысится до −2…−5 °C. Ближайшей ночью температурный фон начнёт повышаться, мороз ослабеет: −3…−5 °C. Завтра день будет значительно теплее предыдущих, и максимальная температура достигнет положительных значений: +2…+5 °C. В воскресенье станет ещё на 2–3 градуса теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]