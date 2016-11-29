Огнеборцы спасли мужчину на пожаре в Приморье
Ранним утром 21 ноября в 4 часа 30 минут в пожарно-спасательную службу Хорольского района поступило сообщение о пожаре в квартире трёхэтажного панельного жилого дома, расположенного в селе Хороль, на улице Комсомольской.
По сигналу тревоги на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю, отмечалось сильное задымление, в связи с чем, огнеборцы приняли решение задействовать звено газодымозащитной службы. В одной из комнат жилого помещения горели мебель и пол. На момент пожара в квартире находился мужчина, которого брандмейстеры по лестничному маршу вывели с третьего этажа на свежий воздух. Помощь медиков спасённому не понадобилась.
В 04.41 пожар был локализован, в 07.11 – полностью ликвидирован. Площадь распространения огня составила 42 кв. м. На пожаре были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.
Своевременное обращение очевидцев на пульт пожарной охраны, а также слаженные действия огнеборцев спасли очередную человеческую жизнь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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