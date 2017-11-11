Анонс на 24 ноября

24 ноября во Владивостоке в 11.00 напротив кинотеатра «Уссури» состоится торжественная церемония открытия эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады. 25 приморских факелоносцев пронесут огонь студенческих игр по центральным улицам Владивостока и территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где в 14.30 будет зажжена чаша огня Универсиады.

24 ноября во Владивостоке в Тихоокеанском государственном медицинском университете пройдет IV бал «Мелодия души» для детей с ограниченными возможностями.

С 24 ноября по 11 декабря во Владивостоке в выставочном зале Приморского краевого центра народной культуры (ул. Пушкинская, 25) состоится выставка уличной фотографии Петра Шкрабова и Алексея Кондарта. Торжественное открытие состоится 24 ноября в 13.00.

24 ноября г. Армавир. ФК «Армавир» - ФК «Луч» Владивосток. 24-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

24-25 ноября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Краевой фестиваль ГТО среди трудовых коллективов Приморского края. Открытие 24 ноября в 10.00, 25 ноября начало в 09.00.

24-25 ноября г. Владивосток. Чемпионат Приморского края по пауэрлифтингу, жим лежа.

24-25 ноября г. Владивосток. Открытый Чемпионат Приморского края по практической стрельбе, троеборье.

24-25 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Муниципальный этап школьной баскетбольной лиг «Кэс-баскет», сезон 2018-2019 гг.

24-25 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Чемпионат г. Владивостока по баскетболу, 1 этап.

24- 25 ноября г. Владивосток, Дом культуры (ул. Бурачка, 15, ост. Окатовая). Турнир г. Владивостока по шашкам, посвященный Дню народного единства.

24-25 ноября г. Владивосток, спортзал СОШ № 82 (ул. Адмирала Горшкова, 26). Первенство г. Владивостока по гандболу среди мужчин.

24-25 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Первенство г. Владивостока по баскетболу среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше.

24-25 ноября г. Владивосток, скалодром (колледж ВМТ, ул. Каплунова, 7). Кубок г. Владивостока по скалолазанию.

24-25 ноября г. Владивосток, спортзал (Океанский пр-т, 19). Чемпионат г. Владивостока по настольному теннису.

24-25 ноября г. Уссурийск. Открытый Кубок Приморского края по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе. Открытие 24 ноября в 10.00.

24 ноября — День моржа в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]