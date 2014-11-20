УФАС по Приморью не нашло нарушений в действиях "команды Кожемяко"

Электронный аукцион на поставку «губернаторских» подарков выиграл «Приморский кондитер». Напомним, ранее в сладком наборе изменили одну составляющую – вместо обычного молочного шоколада заказчик потребовал положить шоколад с морской капустой, который в России производят только на владивостокской кондитерской фабрике.

После жалобы на нарушение закона № 44 ФЗ Приморское УФАС приостановило заключение контракта с поставщиком, однако нарушений в действиях заказчика не увидело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Напомним, 2 ноября департамент образования и науки Приморья внес изменения в документацию закупки на поставку сладких новогодних подарков. В набор кондитерских изделий вместо молочного шоколада заказчик потребовал положить шоколад темный с морской капустой. Таким образом, поучаствовать в торгах смог только «Приморский кондитер» – единственная российская фабрика, выпускающая такой шоколад. Наблюдатели отмечали, что подобные изменения произошли после публичного заявления врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что его администрация будет поддерживать преимущественно местных товаропроизводителей.

Поскольку на аукцион была подана только одна заявка, контракт был признан несостоявшимся. Комиссия решила признать «Приморский кондитер» победителем аукциона. Начальная максимальная цена контракта – 48 621 879,66 рубля, таким образом, стоимость одного подарка – 248,83 рубля.

Однако 20 ноября Приморское УФАС приостановило заключение контракта с поставщиком из-за жалобы на нарушение федерального закона № 44 ФЗ, в котором сказано, что «контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок». Итоговое решение будет принято на дополнительном заседании Приморского УФАС.

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Краевое управление ФАС не нашло нарушений федерального закона № 44 ФЗ в документации закупки. «Приостановление заключения контракта – стандартная процедура при поступлении жалобы. Две поступившие жалобы были рассмотрены 20 и 21 ноября и были признаны необоснованными, нарушения в действиях заказчика выявлено не было», – сообщили в УФАС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]