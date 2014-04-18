Во Владивостоке возле ж/д вокзала столкнулись два автобуса – по Верхнепортовой собралась пробка
В пятницу, 23 ноября, в районе остановки общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» во Владивостоке столкнулись два маршрутных автобуса. Они перекрыли две полосы в сторону центра города. Из-за этого автомобилисты встали в пробку на улице Верхнепортовой, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.
ДТП произошло, когда оба автобуса перестраивались на противоположные соседние полосы. В результате прямо посреди дороги они столкнулись. По данным VL.ru, улицу Верхнепортовую сковала пробка, которая уже растянулась от ж/д вокзала до остановки «Казанский храм».
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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