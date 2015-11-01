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Анонс на 25 ноября

25 ноября г. Владивосток, Дворец спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43). Открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений города, юноши 1999-2000 г.г.р.

25 ноября г. Владивосток, район «Скального карьера». Первенство г. Владивостока по спортивному туризму, дистанция спелео. 

25 ноября г. Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43). Турнир г. Владивостока по гражданской обороне. 

25 ноября г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Открытые краевые соревнования по чир-спорту. Открытие в 10.00.

25 ноября — День матери в России.

25 ноября — День российского военного миротворца.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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