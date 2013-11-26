Бюджет Владивостока на 2019 год принят городской думой в первом чтении

22 ноября депутаты городской думы приняли в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Доклад об основных характеристиках главного финансового документа на ближайшие три года представила заместитель главы администрации Владивостока Наталья Зубова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, бюджет города удалось сформировать сбалансированным, бездефицитным и социально-направленным. В проекте бюджета на 2019 год расходы соразмерны доходам, основные параметры главного финансового документа города равны сумме в 12 млрд 996 млн рублей. Параметры проекта бюджета формировались на основе Прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021, а также на долгосрочный период до 2025 года. Такой документ был разработан в администрации впервые для достижения стратегических целей и задач в долгосрочной перспективе.

В целом доходная часть сформирована из налоговых и неналоговых поступлений в сумме более 8 млрд 665 млн рублей, а также из безвозмездных поступлений в размере более 4 млрд 330 млн рублей. При формировании доходной части проекта бюджета учитывались изменения в федеральном и региональном законодательстве, влияющие на ожидаемые поступления налоговых и иных платежей в казну города.

«Следует отметить, что, несмотря на снижение доходных источников, в проекте бюджета в полном объёме учтены расходы на оплату труда сотрудников муниципальных учреждений, которые составляют более 57 % от всех расходов. На содержание муниципальных учреждений будет направлено около 11 % расходов бюджета, – доложила Наталья Зубова. – В утверждённом бюджете также учтены минимальные расходы на организацию жизнеобеспечения города, среди которых – осуществление текущего ремонта дорог, содержание дорожной инфраструктуры, организация и содержание сетей наружного освещения, организация транспортного обслуживания населения, капитальный ремонт жилищного фонда и другие важные аспекты жизни города»

Основой бюджетной и налоговой политики остаются обеспечение стабильности бюджета города, повышение эффективности бюджетных расходов, взвешенный подход к принятию новых расходных обязательств, эффективная реализация муниципальных программ и повышение прозрачности и открытости бюджета для жителей Владивостока.

В целях эффективного расходования бюджетных средств во Владивостоке принято 20 муниципальных программ. В 2019 году на их реализацию запланировано более 11 млрд 386 млн 530 тысяч рублей, что составляет почти 88 % от общих расходов бюджета. Для сравнения: в 2018 году доля расходов на муниципальные программы составляла 78 % от всей расходной части бюджета.

С 2019 года начнётся реализация трёх новых муниципальных программ: «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 – 2022 годы, «Профилактика правонарушений на территории Владивостокского городского округа» на 2019 – 2023 годы и «Управление муниципальным имуществом города Владивостока» на 2019 – 2024 годы. Так, на поддержку ТОСов с 2019 года администрация Владивостока планирует выделять 2 млн рублей ежегодно. Тем временем, на вопросы жилищно-коммунального хозяйства в следующем году будет потрачено почти 10 % от всех расходов городского бюджета.

«Считаю необходимым отметить значительный рост объёмов капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, запланированных на 2019 год, – подчеркнула в своём докладе Наталья Зубова. – Бюджетные ассигнования на эти цели увеличатся почти в 2,5 раза. И в основном рост связан с увеличением бюджетных инвестиций в социально-культурную сферу. Это прежде всего строительство детских садов и школ. Также в 2019 году запланированы средства на строительство 26-квартирного жилого дома в районе улицы Глинки, 26 – это позволит расселить граждан из четырёх аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов».

Выполнению запланированного объёма, а также получению дополнительных доходов в бюджет Владивостока будет способствовать совместная работа мэрии города с налоговыми и другими государственными органами власти. Дополнительные доходы планируется получить за счет работы по снижению задолженности по налоговым и неналоговым доходам, легализации рынка аренды жилья и нежилых помещений, проведению инвентаризации земельных участков города и находящихся на них объектов недвижимого имущества, а также большой работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам.

Депутаты также утвердили дату публичных слушаний проекта бюджета Владивостока на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Горожане могут высказаться по проекту городского бюджета 28 ноября в 15:00 в актовом зале мэрии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]