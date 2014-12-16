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Дело о хищении 180 млн. рублей из бюджета Приморья направлено в суд

Дело о хищении 180 млн. рублей из бюджета Приморья направлено в суд

Фото: Газета.Ру

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159  УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества  путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, обвиняемые в период времени с апреля 2015 по сентябрь 2016 года группой лиц по предварительному сговору при содействии Алексея Авершина в отношении которого вынесен обвинительный приговор, путём обмана совершили хищение  денежных средств из бюджета Приморского края в размере свыше 180 млн рублей.

Денежные средства выделялись в рамках  реализации программы Приморского края «Развитие физической культуры и  спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для Государственного специализированного автономного учреждения  дополнительного образования детей «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа» (ГСАУ ДОД «ККДЮСШ»).

В результате преступных действий обвиняемых департаменту физической культуры и спорта Приморского края причинен ущерб  на указанную сумму.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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