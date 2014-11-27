Программа «Реформа стиля» расскажет об известных мамах Владивостока и их детях
25 ноября россияне отметят День матери. В этом году празднику исполняется 20 лет. Традиционно особых поздравлений заслуживают женщины, имеющие гордое звание — мать.
23 ноября в эфире телеканала «Россия-24» свои истории семейной жизни расскажут известные мамы Владивостока и их дети: Юлия Барханова и сын Кирилл, певица Люси и ее мама Ирина Андреевна, Аврора Римская и ее сын Константин. О том, как удается совмещать нелегкую работу, материнство и при этом быть всегда в отличной форме, герои программы «Реформа стиля» расскажут 23 ноября в 21.30 на телеканале «Россия-24».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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