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В Находке взят под стражу подозреваемый в убийстве и расчленении женщины

Фото: dpscontrol

19 ноября 2018 года на улице Ленинградская в городе Находка  возле места хранения бытовых отходов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти с отсутствующими частями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, на месте происшествия проведён осмотр, назначены судебные экспертизы, установлена личность потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него  меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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