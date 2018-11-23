В Находке взят под стражу подозреваемый в убийстве и расчленении женщины
19 ноября 2018 года на улице Ленинградская в городе Находка возле места хранения бытовых отходов обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти с отсутствующими частями тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, на месте происшествия проведён осмотр, назначены судебные экспертизы, установлена личность потерпевшей.
В настоящее время подозреваемый задержан. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.
Видео ООО "Восток-ТВН"
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.06.2017 Приморец сознался в убийстве и расчленении своей знакомой
-
12.01.2015 В Лесозаводске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве
-
29.12.2014 В Уссурийске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве человека
-
01.10.2014 В Находке возбуждено уголовное дело по факту убийства молодой женщины
-
15.09.2014 В Чугуевском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины
-
18.12.2013 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства пенсионерки
Добавить комментарий