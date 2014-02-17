Приморье посетили проверяющие из Бразилии
Представители Министерства сельского хозяйства Бразилии проинспектировали работу промысловых судов в Приморском крае. Они проверили, как производится рыбная продукция.
Группа южноамериканских чиновников побывала на борту двух судов. Им показали полный цикл производства — от момента доставки выловленной рыбы до упаковки и заморозки, ознакомились даже с документацией. Задача делегации — оценить систему контроля безопасности производства, чтобы в будущем увеличить поставки рыбы. В этом году из Приморья в Бразилию экспортировали почти 48 тонн мороженой рыбной продукции. Как отметили инспекторы, в целом они остались довольны увиденным на судах.
Фабио Коэльо Корреа де Араужо, представитель Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия: «В данный момент мы собираем всю необходимую информацию. Когда вернемся в столицу, то сделаем подробный отчет. В Бразилии есть огромный интерес к развитию торговых отношений с Россией».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
06.08.2018 Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился почти в 2,5 раза
-
31.07.2017 Экспорт рыбы и морепродуктов составил более 430 миллионов долларов в Приморье
-
24.01.2017 Министр сельского хозяйства Бразилии может посетить Приморье
-
01.10.2015 Иностранные специалисты проверили, готовы ли порты Приморья экспортировать рыбу в Бразилию
-
12.03.2015 Приморье будет экспортировать свинину в страны АТР
-
17.02.2014 Сельское хозяйство Приморья переживает спад животноводства
Добавить комментарий