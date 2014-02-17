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Приморье посетили проверяющие из Бразилии

Представители Министерства сельского хозяйства Бразилии проинспектировали работу промысловых судов в Приморском крае. Они проверили, как производится рыбная продукция.

Группа южноамериканских чиновников побывала на борту двух судов. Им показали полный цикл производства — от момента доставки выловленной рыбы до упаковки и заморозки, ознакомились даже с документацией. Задача делегации — оценить систему контроля безопасности производства, чтобы в будущем увеличить поставки рыбы. В этом году из Приморья в Бразилию экспортировали почти 48 тонн мороженой рыбной продукции. Как отметили инспекторы, в целом они остались довольны увиденным на судах.

Фабио Коэльо Корреа де Араужо, представитель Министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Федеративной Республики Бразилия: «В данный момент мы собираем всю необходимую информацию. Когда вернемся в столицу, то сделаем подробный отчет. В Бразилии есть огромный интерес к развитию торговых отношений с Россией».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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