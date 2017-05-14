«Реформа стиля»: Мамы и их дети
В этой программе свои истории семейной жизни расскажут известные мамы Владивостока и их дети: Юлия Барханова и сын Кирилл, певица Люси и ее мама Ирина Андреевна, Аврора Римская и ее сын Константин. О том, как удается совмещать нелегкую работу, материнство и при этом быть всегда в отличной форме, герои программы «Реформа стиля».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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