Во Владивостоке огнеборцы потушили пожар в квартире дома на улице Артековской

23 ноября в 13.46 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в посёлке Емар (город Владивосток) на улице Артековской, в квартире панельного многоэтажного дома, расположенной на пятом этаже, произошёл пожар.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, уже через одну минуту огнеборцы прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение лоджии. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы.

Из отрезанных дымом квартир брандмейстеры спасли 6 человек. При помощи спасательных устройств людей вывели на свежий воздух. В качестве превентивных мер из соседних квартир по лестничным маршам были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным медицинская помощь понадобилась одному человеку.

В 14.15 пожарными было ликвидировано открытое горение. В настоящее время ведётся разбор завалов и осмотр места происшествия. Площадь возгорания составила 35 кв. м.

На тушении пожара задействованы 27 человек личного состава и 7 единиц техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]