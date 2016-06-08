Новый проект «Дальневосточная перспектива»: реальные истории получателей гектара

Более 125 000 заявок на получение одного гектара подано на Дальнем Востоке. Более 47 000 участков уже отданы в пользование. Лидеры по освоению земли - приморцы, якутяне и жители Хабаровского края. Сегодня на телеканале «Восток 24» начинается цикл программ «Дальневосточная перспектива». Этот проект расскажет о реальных историях получателей гектара, тех, кто не боится начинать с нуля дело всей жизни.

Михаил Утробин, получатель дальневосточного гектара: "Меня зовут Михаил Утробин. Я бывший офисный клерк. Взял я 5 гектаров на себя, жену, своих детей двоих… Это было заросшее поле, которое уже начало напоминать. Сюда я загнал технику, восстановил дорогу, сделал две скважины».

Корреспонденты программы побывали в разных уголках Дальнего Востока и увидели как люди осваивают свои участки, некоторые из них реализуются весьма амбициозные проекты. Смотрите сегодня в 20.15 на телеканале «Восток 24».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]