Новый проект «Дальневосточная перспектива»: реальные истории получателей гектара
Более 125 000 заявок на получение одного гектара подано на Дальнем Востоке. Более 47 000 участков уже отданы в пользование. Лидеры по освоению земли - приморцы, якутяне и жители Хабаровского края. Сегодня на телеканале «Восток 24» начинается цикл программ «Дальневосточная перспектива». Этот проект расскажет о реальных историях получателей гектара, тех, кто не боится начинать с нуля дело всей жизни.
Михаил Утробин, получатель дальневосточного гектара: "Меня зовут Михаил Утробин. Я бывший офисный клерк. Взял я 5 гектаров на себя, жену, своих детей двоих… Это было заросшее поле, которое уже начало напоминать. Сюда я загнал технику, восстановил дорогу, сделал две скважины».
Корреспонденты программы побывали в разных уголках Дальнего Востока и увидели как люди осваивают свои участки, некоторые из них реализуются весьма амбициозные проекты. Смотрите сегодня в 20.15 на телеканале «Восток 24».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
14.06.2017 Льготное кредитование доступно для получателей гектара в Приморье
-
22.05.2017 Уже более 35 тысяч заявок на дальневосточный гектар в Приморье
-
17.04.2017 Более 30 тысяч заявок на дальневосточный гектар поступило в Приморье
-
28.12.2016 Почти 30 тыс. человек ожидают решения по заявкам на получение "дальневосточного гектара"
-
26.10.2016 Более 50 семей уже стали обладателями «дальневосточного гектара» в Приморье
-
08.06.2016 Более 1 тысячи заявок на получение «дальневосточного гектара» поступило за неделю работы программы
Добавить комментарий