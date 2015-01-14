«25/rus»: Как в Приморье реализуется программа «Безопасный край»
В программе «25/rus» мы напоминаем всем участникам дорожного движения, насколько важно соблюдать правила. Ведь грамотное поведение на дороге каждый день уберегает от трагедии вас и ваших близких. В этой передаче подведём предварительные итоги по состоянию аварийности на дорогах края, расскажем о мерах, применяемых администрацией региона и краевой госавтоинспекцией по безопасности на дорогах Приморья и реализации программы «Безопасный край».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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