Реализовать инвестиционные проекты, выйти на международный рынок торговли и получить финансовую консультацию предпринимателям Приморья станет проще. 22 ноября во Владивостоке открылся центр «Мой бизнес», где в режиме «одного окна» можно получить консультацию о всех госпрограммах и льготах для бизнеса.

Природные ресурсы, геополитическое положение, гос. программы. Дальний Восток наращивает темпы развития. В регионе увеличивается количество предприятий, растёт объем экспорта в страны АТР. Поддержать бизнес решено на государственном уровне.

Открытие центра «Мой бизнес» позволит руководителям компаний оптимизировать свои временные затраты на решение различных вопросов, получить полный спектр услуг и консультационную поддержку в одном месте.

Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края: «Любой предприниматель, у которого возникает любой вопрос о ведении бизнеса, придя сюда может получить ответ. Сегодня заехали сюда четыре основных института поддержки в Приморском крае — это Центр поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд, Центр развития экспорта, Инвестиционное агентство Приморскокго края».

Центр «Мой бизнес» открыт в здании Росбанка по адресу ул. Тигровая 7.

Екатерина Зиненко, директор территориального офиса Росбанка во Владивостоке: «Сегодня мы отмечаем динамичный рост малого и среднего предпринимательства в Приморском крае. В центре «Мой Бизнес» и опытные предприниматели Приморского края, и граждане, только планирующие открыть свой бизнес, могут получить все необходимые услуги и консультации о действующих в регионе мерах государственной поддержки по принципу «одного окна». Здесь же будут доступны и консультации по финансовым вопросам от специалистов Росбанка».

Для Росбанка сотрудничество с компаниями малого и среднего бизнеса, в том числе занимающихся экспортно-импортными операциями, является одним из ключевых направлений работы.

Развитие внешней торговли является одной из целей нового Центра. Функционал центра будет расширяться, в следующем году здесь появится коворкинг — коллективный офис, а также отдел моделирования изделий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]