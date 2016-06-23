Во Владивостоке идет активный набор сотрудников в крупную международную компанию «Леруа Мерлен». Новый гипермаркет по продаже товаров строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада по доступным ценам распахнет свои двери в Артеме весной 2019 года, а вот сотрудников принимают на работу уже сейчас. Потенциальных работников ждут стажировки в действующих магазинах в городах России, достойные зарплата, социальный пакет и корпоративный транспорт.

В последнее время к развитию Дальнего Востока приковано особое внимание на самом высоком уровне. Владивосток, как и столица, развивается опережающими темпами. Неудивительно, что во Владивосток приходят крупные федеральные торговые сети, в том числе и гипермаркеты товаров для строительства и ремонта, где под одной крышей можно купить буквально все для обустройства квартиры и дачи. Недавно стало известно о планах крупнейшей сети гипермаркетов товаров для ремонта «Леруа Мерлен» также прийти во Владивосток. На полках гипермаркетов этой сети можно найти более 35 тысяч наименований товаров для ремонта и обустройства дома, дачи и сада, а онлайн — и того больше — до 80 тысяч товаров. Первый во Владивостоке магазин откроется под Артемом в апреле 2019 года. Вероятно, именно он станет юбилейным — сотым гипермаркетом в составе российской сети «Леруа Мерлен», представленной в 44 городах.

Владимир Ковресьев руководитель торгового сектора: «На сегодняшний день «Леруа Мерлен» — это крупная международная компания, представленная в 13 странах мира и насчитывающая более 450 магазинов. В любой стране, в каждом городе наших клиентов неизменно ожидает большой выбор качественных товаров и высокая культура обслуживания. В 2019 году «Леруа Мерлен» приходит во Владивосток, чтобы сделать ремонт и обустройство дома еще доступнее для жителей Приморского края».

В России сеть «Леруа Мерлен» развивается особенно быстро. Сложно представить, что на сегодняшний день это огромная команда в 30 тысяч сотрудников, которая только продолжает увеличиваться. Работать в такой крупной международной компании престижно и надежно, и тому есть весомые доказательства — с 2016 года «Леруа Мерлен» неизменно входит в число лучших работодателей России. Интенсивные темпы развития обуславливают появление все новых рабочих мест, в том числе и во Владивостоке — у жителей города еще есть возможность стать частью этого большого коллектива.

Олеся Тюнина, руководитель службы персонала магазина «Леруа Мерлен»: «Команда магазина «Леруа Мерлен» Владивосток» — это 250 человек. На данный момент у нас уже работают 100 сотрудников, которые стажируются в действующих магазинах Дальнего Востока и Сибири. Нам интересны специалисты самых разных профессий. Опыт работы важен, но не всегда. Для нас важно, чтобы он был доброжелателен и коммуникабелен, а также всегда хотел развиваться и учиться чему-то новому. Кроме уникальной, дружной атмосферы, компания предлагает белую заработную плату, достойный социальный пакет, корпоративный транспорт и даже спортивный зал для сотрудников».

Ольга Артемова, корреспондент: «Стать частью крупной международной компании с мировым именем теперь может каждый житель Владивостока. Напомним, открытие магазина ожидается в апреле будущего года, но набор сотрудников идет уже сейчас!»

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]