Инициативный проект «Команда Приморья» помогает людям по всему краю. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
В крае набирает обороты работа волонтёрского проекта «Команда Приморья». Его участники организуют бесплатную доставку дров жителям отдалённых сёл, теплые вещи и игрушки многодетным семьям, благотворительные забеги в помощь тяжелобольным детям.
В этот раз активисты доставили дрова ветерану в посёлок Углекаменск. Об обеспечении населения топливом говорят и на законодательном уровне.
Чтобы отопить весь дом и приготовить еду, жар в печи необходимо поддерживать круглосуточно. Ветеран войны и труда Василий Серов топит дровами и углём.
Василий Серов, ветеран ВОВ, житель п. Углекаменска: «А мы всегда запасаемся дровами и углём, чтобы не бедствовать».
Но, чтобы не замерзать зимой, нужно отдать немалую сумму накануне. Цена за куб деревянного топлива — около двух тысяч рублей.
Грузовик дров с доставкой на дом. Поленьями на зиму семью Василия Серова обеспечили волонтёры «Команды Приморья».
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Активисты доставили около 5 кубов дров. Если использовать их вместе с углем, то такого запаса может хватить на год или даже на два».
Инициативный проект «Команда Приморья» помогает людям по всему краю. Только в посёлке Углекаменск активисты привезли дрова многодетной семье и двум ветеранам. Информацию о тех, кому нужна помощь можно оставить в интернете с хэштэгом #командаприморья. Так волонтёры смогут узнать о проблеме. Присоединиться к движению может любой желающий.
Тимур Сатыбалдин, участник движения «Команда Приморья»: «Практически в каждом посёлке у нас есть волонтёры, которые переживают за людей пожилого возраста, в данном случае ветеран. Они помогли, связались через соцсети и попросили помочь ветерану. Дрова были взяты у наших партнеров с лесопилки, они тоже состоят в «Команде Приморья»».
Такая адресная помощь - скорее исключение из правил. Проблему высоких цен на необходимый товар решают на законодательном уровне. Вскоре в Приморье появятся специализированные «гортопы».
Валентин Карпенко, директор департамента лесного хозяйства Приморского края: «Гортопы — это система, необходимая для того, чтобы обеспечивать жителей дровами в плановом порядке по одной цене для жителей Приморского края вне зависимости от удаленности лесосеки».
Систему запустят уже в будущем году. А пока в бюджет края вносят новую статью расходов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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