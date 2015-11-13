«Дальневосточная перспектива»: реальные истории получателей гектара
Более 125 000 заявок на получение одного гектара подано на Дальнем Востоке. Более 47 000 участков уже отданы в пользование. Лидеры по освоению земли — приморцы, якутяне и жители Хабаровского края.
На телеканале «Восток 24» начинается цикл программ «Дальневосточная перспектива». Этот проект расскажет о реальных историях получателей гектара, тех, кто не боится начинать с нуля дело всей жизни.
Корреспонденты программы побывали в разных уголках Дальнего Востока и увидели, как люди осваивают свои участки, некоторые из них реализуются весьма амбициозные проекты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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