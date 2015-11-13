«Дальневосточная перспектива»: реальные истории получателей гектара

Более 125 000 заявок на получение одного гектара подано на Дальнем Востоке. Более 47 000 участков уже отданы в пользование. Лидеры по освоению земли — приморцы, якутяне и жители Хабаровского края.

На телеканале «Восток 24» начинается цикл программ «Дальневосточная перспектива». Этот проект расскажет о реальных историях получателей гектара, тех, кто не боится начинать с нуля дело всей жизни.

Корреспонденты программы побывали в разных уголках Дальнего Востока и увидели, как люди осваивают свои участки, некоторые из них реализуются весьма амбициозные проекты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]