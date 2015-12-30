Китайский инвестор не осилил приморскую "Армаду"

Крупнейшая в истории Приморья сделка по продаже компанией «Армада» ряда юридических лиц, владеющих значительным для Приморья земельным банком, вновь в центре внимания. Ведь отошедшие крупному российскому аграрному холдингу земельные участки площадью 28000 гектар были до сделки «обременены» значительными китайскими инвестициями. Но иностранное руководство «Армады» предпочло их игнорировать, и теперь инвесторы вместе с китайскими властями намерены разобраться в этой «темной» истории, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Золотой Рог".



Суммы китайских инвестиций в прессе руководство «Армады» не озвучивало. Однако было понятно, что приморская земля щедро «осыпана» китайским юанем. При этом во Владивостоке работало и строительное подразделение группы «Армада» в лице ООО с иностранными инвестициями «Армада», ООО «Владстройгрупп».

Досье «Золотого Рога»: Агропромышленная группа "Армада" была организована в 2004 году в г. Уссурийске Приморского края. Компания последовательно расширяла площадь производственных земель, создала крупный животноводческий дивизион - свиноводство, молочное и мясное животноводство. Несколько лет назад приступила к строительству производственного комплекса по переработке сои и производству комбикормов "Армада Ойл" на базе отделения в селе Некруглово.

Казалось, что экономические отрасли, в которые вложился иностранный капитал, особых опасений за свое будущее не вызывают. В России сельхозпроизводителей обильно осыпают бюджетным рублем, при этом вопрос дотирования компаний, за которыми стояли иностранные собственники до сих пор остается открытым, как с точки зрения легитимности, так и этической.

В планах китайского сельхозхолдинга «Армада» было увеличение земельного банка до 50 тысяч гектар. И внезапная потеря интереса к инвестиционному проекту, продажа ООО «Армада-Лэнд», ООО «Лэндлорд», ООО «ГеоРитм», за которыми были закреплены земельные участки, привела к возникновению множества версий. У самой «Армады» внятных объяснений продажи «золотой» коровы не нашлось. Правда, после прошедшего в сентябре во Владивостоке ВЭФ, в котором участвовала многочисленная китайская делегация, прояснились отдельные нюансы этой сделки. Информация от китайской стороны представляет историю продажи в ином ракурсе.

То, что в бизнесе чаще всего «попадает» инвестор, знают все. В данной истории пострадавшая сторона - китайский инвестор - компания «Dongning Huaxin Economic and Trade CoLtd». Именно эта структура и была финансовым донором поступающих в Приморский край из КНР средств на развитие российского сельского хозяйства.

Компания «Dongning Huaxin Economic and Trade CoLtd» прямых контактов с российскими руководителями предприятий не имела. Переговоры по привлечению инвестиций вел Ли Дэмин, предприниматель из Китая, который сколотил состояние на продаже танков и военных кораблей из России еще в середине 90-х годов.

Военным контрразведчикам этот персонаж был хорошо известен. Наследил Ли Дэмин, когда увлеченно приобретал списанное вооружение, изрядно. Это был громкий скандал, ведь с танков, которые шли как лом, не снимали военное оборудование. Поэтому данный шпионский персонаж всегда находился под бдительной опекой российских силовых структур.

Но и через десятки лет личность этого китайского бизнесмена ассоциируется со многими скандальными историями. Однако репутация китайского бизнесмена не помешала ему развивать бизнес в Приморье. «Армада» в отличие от российских сельхозпредприятий накачивалась деньгами, так что конкуренты могли только с завистью поглядывать на новенькие импортные комбайны. Китайский бизнесмен лично курировал деятельность российских директоров.

В 2013 году представители Ли Дэмина выходят на переговоры с инвестором («Dongning Huaxin Economic and Trade CoLtd») и предлагают последнему прибрести доли в их российских компаниях. Инвестор соглашается, но ставит условие, что при покупке долей у него возникает право распоряжаться земельными участками. В 2014 году стороны выходят на сделку. Доли ООО «Армада-Лэнд», ООО «Лэндлорд», ООО «ГеоРитм» в размере по 49% в каждом юридическом лице были приобретены компанией «BVI BusinessRus-AgriIndustrysInk» (100% долей (акций) принадлежит компании «Dongning Huaxin Economic and TradeCoLtd») за 271 миллион юаней.

Однако получить прибыль от собранных урожаев кукурузы и сои не получилось. В 2016 году компания «BVI BusinessRus-AgriIndustrysInk» выведена из состава участников ООО «Армада-Лэнд», ООО «Лендлорд» и ООО «Георитм». Деньги инвестору никто не вернул.

Потеряв деньги в России, инвестор наводит «шорох» у себя на родине. Похороны инвестиционных миллиардов не способствуют развитию российско-китайских отношений в Приморье, и этим делом уже заинтересовались государственные структуры в Китае. Китайские чиновники внимательно изучают работу российско-китайского тандема, и уже заметно, что бизнес-среда для всех действующих лиц уже меняется по обе стороны границы. Так распиаренный проект «Армады» по запуску завода по производству соевых продуктов откровенно забуксовал. Потенциальные партнеры и инвесторы не спешат наступать на грабли, по которым прошлись их коллеги. Говорят, у завода нет средств, чтобы закончить модернизацию оборудования, да и продукцию на китайской стороне покупать никто не хочет.

Что касается строительного подразделения «Армады», то проблемы у застройщика возникли уже с российскими властями. В пригороде Владивостока компания пытается возвести жилой комплекс «Чайка». Однако против этой стройки выступает общественность, администрация Владивостока и ученые Академгородка. В ходе противостояния выяснилось, что законность получения иностранным инвестором прав на российский земельный участок под вопросом. Еще летом 2017 года прокуратура Приморского края направила в адрес департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморского края официальное письмо, в котором указано, что земля «в районе ул. 1-й Гражданской общей площадью 152012 кв.м. предоставлена в постоянное бессрочное пользование ДВО РАН на основании государственного акта от 23.07.1973 и находится в федеральной собственности».

Строительство дома остановилось, но скандалы возникают один за другим. Пока шли разбирательства на заветном участке вырубили краснокнижные деревья калопанакс и белый орех. Однако застройщик отступать не намерен. Генеральный директор ГК «Армада» Евгений Пименов не раз подчеркивал, что компания уже вложила в проект 150 миллионов рублей. Правда, отыскать следы официальных затрат у застройщика весьма сложно. Земельный участок не был приобретен на аукционе, поэтому остается только догадываться о схемах работы руководства компании.

Будущее этой стройки и всего холдинга «Армады» теперь весьма туманно. Для российских партнеров китайского предпринимателя наступают тяжелые времена. Сам Ли Дэмин в ближайшем будущем Россию посещать не сможет. Ему официально запрещено покидать свою страну, но деятельный предприниматель по инерции старается засветиться в разных российско-китайских проектах. Китайский власти уже следят, чтобы такие истории не повторялись, и внимательно присматриваются к российским схемам бизнеса Ли Дэмина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]