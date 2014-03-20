Водитель из Владивостока "не заметил" спешащую на вызов "скорую помощь"

22 ноября в районе дома № 12 по проспекту 100-летия Владивостока водитель, управляя автомашиной МAZDA СХ-5, не предоставил преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, чем нарушил пункт 3.2 Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Владивостока провела проверку размещенного в СМИ и социальных сетях видеоматериала, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автомашины МAZDA СХ-5. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморью.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя автомашины правонарушителя. Им оказался 30-летний житель Владивостока, свою вину отрицать не стал, пояснил, что злого умысла не имел, задумался и не обратил внимание на СМП. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина не привлекался.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом). Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до трех месяцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]