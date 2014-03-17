Маньяка в красной куртке задержали у одной из школ во Владивостоке
Сотрудники полиции установили личность гражданина, замеченного очевидцами около школы в Ленинском районе Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт УМВД по Приморью.
По факту распространения в мессенджерах и социальных сетях информации о том, что в Ленинском районе города Владивостока незнакомый мужчина в красной куртке подходит к школьникам, пытаясь вступить с ними в разговор, сотрудники полиции провели проверку.
Установлена личность мужчины. Им оказался 38-летний житель города Владивостока, находящийся на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские задержали гражданина и доставили в отдел полиции, а позже - передали врачам.
Полиция Владивостока выражает благодарность сотруднику службы охраны МБОУ СОШ № 80 за проявленную бдительность. Мужчина, заметив рядом со школой человека, подходящего под описание в ориентировке, оперативно отреагировал и вызвал наряд полиции.
Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседы с педагогами, детьми и их родителями о том, что школьникам следует проявлять бдительность и не вступать в диалог с незнакомыми людьми.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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