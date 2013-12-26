Центр развития хокею построят в Приморье
Приморский край в течении шести лет получит от Министерства спорта 1 миллиард 300 тысяч рублей на спортивные объекты и создание центра хоккея. Об этом заявил исполняющий обязанности главы края Олег Кожемяко после встречи с министром спорта Павлом Колобковым, прибывшим во Владивосток.
"Министерство выделяет на подготовку в течение шести лет 500 млн рублей на различные спортивные объекты, которые Приморский край будет строить. Порядка 800 млн на зимний Центр спорта. Это хоккейные коробки, которые будут созданы со всеми базовыми условиями",- цитирует Кожемяко ТАСС.
Находящийся во Владивостоке министр спорта Павел Колобков сказал, что Прирорский край станет базой подготовки российских спортсменов к Олимпийским игра 2020 и 2022 годов, которые пройдут в Токио и Пекине. "Несколько сборных планируют подготовку во Владивостоке, здесь условия подходят. Нужно привести в порядок несколько спортивных объектов. Мы сделаем это вместе с регионом и федерациями легкой атлетики, дзюдо, плавания, бокса и гребли", — заявил Павел Колобков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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