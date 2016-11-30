Эксперт назвал точное время и место удара стихии по Приморью
В ночь с 24 на 25 ноября вблизи южного побережья Приморья произойдет образование небольшого циклона. На юге края ночью ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, на побережье с дождем. При этом на дорогах гололедица.
Осадки пройдут в основном во второй половине ночи и до утра воскресенья в виде мокрого снега, на побережье снег с дождем. Районы и города, которые попадают в основную зону осадков: Фокино, Находка, Партизанск, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский, юг Чугуевского района, сообщают "Вести:Приморье" со сылкой на Маглипогода.
Температура воздуха ночью на юге края ожидается -2 °С +4 °С. На остальной территории края ожидается малооблачная погода и без осадков. Температура воздуха -3 °С -10 °С.”
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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