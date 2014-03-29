Олег Кожемяко соболезнует в связи со смертью Александра Копейка

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни известный приморский журналист Александр Копейка. Последние много лет Александр Константинович работал секретарем Союза журналистов России, внес значительный вклад в развитие творческой организации, в отстаивание интересов журналистского сообщества, сообщают "Вести:Приморье" слова некролога, размещенного пресс-службой администрации Приморья.

В тексте, в частности, говорится:

"Практически вся профессиональная биография Александра Копейки связана с Приморским краем. Здесь он прошел путь от корреспондента до заместителя председателя Приморского Комитета по телевидению и радиовещанию – 1974-1990 годы. Очень много вложил и сил, и души в уникальную радиостанцию «Тихий океан», которую на одном дыхании слушали не только моряки, рыбаки и их семьи, но и весь край. Прямая заслуга Александра Копейки – знаменитый прямой «Эфир-105», ставший откровением и символом перемен.

В 1990 году Александр Константинович был избран народным депутатом Верховного Совета РФ от Приморского края. Занимал должность заместителя председателя комитета по СМИ. Участвовал в разработке законодательства в области телерадиовещания. В 1993-2000 годах входил в состав Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ.

Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики.

Выражаю слова сочувствия и поддержки семье Александра Константиновича и всем, кто знал, ценил и уважал его. Светлая память.

Врио Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко"

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]