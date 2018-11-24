Политический прогноз "Вести: Приморье" оправдался на 100%

"Вести: Приморье" предсказали со стопроцентным результатом итоги регистрации кандидатов на выборах в губернаторы Приморского края.

Еще 18 ноября, когда на регистрацию в избирком подали документы 11 человек, в инстаграм паблике @vestiprim был опубликован прогноз о том, что 24 ноября крайизбирком зарегистрирует только пятерых: Андрейченко, Кожемяко,Степаненко,Тимченко и Чемерис.

Как стало известно, в субботу, 24 ноября избирательная комиссия Приморского края внесла в бюллетень для голосования на повторных выборах губернатора Приморья 16 декабря 2018 года: Андрея Андрейченко (ЛДПР), Олега Кожемяко (самовыдвиженец), Игоря Степаненко (партия "Патриоты России"), Алексея Тимченко (Партия Роста) и Розу Чемерис (партия "за женщин России").

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]