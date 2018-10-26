В Приморье сложились уникальные условия на выборах губернатора региона - ЦИК РФ

Особенностью нынешней избирательной кампании по выборам главы Приморского края являются высокая активность партий и самовыдвиженцев, а также скоротечность, считает член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Евгений Шевченко.

Избирательная кампания на повторных выборах губернатора Приморского края, которые состоятся 16 декабря, в соответствии с законодательством будет короче обычной и длиться два, а не три месяца. За место главы региона будут бороться пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").

"Скоротечность, мобильность, активность структур, отсутствие периода раскачки для кандидатов", — перечислил Шевченко особенности избирательной кампании в Приморье, отметив, что в этот раз кандидаты должны за короткий срок донести свою позицию до избирателей.

"Каждый день на весу, встречи с избирателями, общение, изложение своих программ — то, что стоит перед кандидатами", — сказал член ЦИК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]