"Летучий голландец" шокировал водителей Владивостока

Соцсети Владивосток устроили бурное обсуждение дерзкого поведения автомобилиста, совершившего безумный маневр на оживленной трассе во Владивостоке.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео,выложеное на @dpskontrol_125rus, водитель легковушки без номеров совершил безрассудный поступок. Вначале он пересек двойную сплошную линию, а затем, и вовссе поехал "против шерсти", пересекая четыре полосы встречного движения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]