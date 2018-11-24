"Летучий голландец" шокировал водителей Владивостока
Соцсети Владивосток устроили бурное обсуждение дерзкого поведения автомобилиста, совершившего безумный маневр на оживленной трассе во Владивостоке.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео,выложеное на @dpskontrol_125rus, водитель легковушки без номеров совершил безрассудный поступок. Вначале он пересек двойную сплошную линию, а затем, и вовссе поехал "против шерсти", пересекая четыре полосы встречного движения.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
23.10.2018 Безумный маневр водителя привел к лобовому столкновению во Владивостоке
-
26.06.2018 Во Владивостоке байкеры устроили опасные гонки
-
13.05.2018 Автохам из Сбербанка шокировал своими действиями водителей во Владивостоке (фото)
-
17.03.2018 Очередной "летучий голандец" обнаружен у берегов Приморья (видео)
-
14.08.2017 Северокорейский "летучий голландец" дрейфует у берегов Владивостока(фото)
-
31.03.2016 Во Владивостоке водители устроили массовую драку на проезжей части
Добавить комментарий