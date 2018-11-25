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Во Владивостоке таксист сбил сотрудника ГАИ, который оформлял ДТП (фото)
Необычная ситуация произошла в районе остановки «Авангард» во Владивостоке вечером 24 ноября.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», во время оформления ДТП иностранный таксист за рулем Toyota Probox сбил инспектора ДПС. Полицейский, судя по видео с места ДТП, не получил серьезных травм и сумел подняться на ноги. Другие подробности не приводятся.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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