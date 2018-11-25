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Сегодня, 09:14
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Во Владивостоке таксист сбил сотрудника ГАИ, который оформлял ДТП (фото)

Во Владивостоке таксист сбил сотрудника ГАИ, который оформлял ДТП (фото)

Необычная ситуация произошла в районе остановки «Авангард» во Владивостоке вечером 24 ноября.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», во время оформления ДТП иностранный таксист за рулем Toyota Probox сбил инспектора ДПС. Полицейский, судя по видео с места ДТП, не получил серьезных травм и сумел подняться на ноги. Другие подробности не приводятся.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Пенсионерка / Сегодня, 10:26
    № 2  
     

    Иностранный таксист это кто, если иностранный то права где получал? В ауле?больно много развелось подобных- ни пройти( на светофоре) ни проехать не дают такие и нам простым смертным!

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  • рорро / Сегодня, 09:53
    № 1  
     

    гнать чурок из города, либо разрешать работать уборщиками-мусорщиками и дворниками!

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    • Владивостокский аэропорт должен получить имя:





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