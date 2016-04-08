Жилой дом обстреляли в Приморье
В Уссурийске на стекле окна в квартире жилого дома обнаружили след от оружейного выстрела.
Как передает инстаграм-паблик mark2che, квартиру обстреляли неизвестные из пневматического оружия. «Уже дома страшно находиться! Утром проснулись и обнаружили на балконе на стекле след от пневматики. Живем не низко, 5-й этаж, возможно, с соседнего дома кто-то играется (ул. Ленина)», — говорится в сообщении.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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