Житель Владивостока воткнул себе шариковую ручку в глаз (фото)

В приемном покое тысячекоечной больницы Владивостока пациент воткнул себе в глаз шариковую ручку, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

Со слов очевидца, сделавшего эти фото, мужчина, доставленный в больницу, буянил и совершил акт членовредительства, воткнув шариковую ручку себе в левый глаз. Медикам пришлось сделать ему укол успокоительного и связать. О его дальнейшем состоянии не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]