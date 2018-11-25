Житель Владивостока воткнул себе шариковую ручку в глаз (фото)
В приемном покое тысячекоечной больницы Владивостока пациент воткнул себе в глаз шариковую ручку, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.
Со слов очевидца, сделавшего эти фото, мужчина, доставленный в больницу, буянил и совершил акт членовредительства, воткнув шариковую ручку себе в левый глаз. Медикам пришлось сделать ему укол успокоительного и связать. О его дальнейшем состоянии не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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